Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка "Аркада"

Главный офис банка "Аркада" (Фото: пресс-служба ФГВФЛ)

В Единый госреестр юрлиц внесена запись о прекращении регистрации банка "Аркада" как юридического лица, и, соответственно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

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Банк "Аркада" был создан в 1993 году, специализировался на кредитовании строительства. Владельцем 74% банка являлся Константин Паливода.

НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным в августе 2020 года. Решение принято в связи с потерей банком основного актива — здания главного офиса и земельного участка. Из-за чего нормативный капитал банка уменьшился до одной трети минимального установленного уровня. Аркаду пришлось признать неплатежеспособной с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, объясняли в НБУ.

После решения Нацбанка в МВД заявили о фактах хищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка "Аркада".

В сентябре 2020 года НБУ решил ликвидировать банк "Аркада", а Паливода получил подозрение в выводе 50 млн грн из банка. В феврале 2021 года ему сообщили о новом подозрении в выводе еще 22 млн грн.

1 марта 2024 года владелец банка "Аркада" получил новое подозрение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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