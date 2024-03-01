Владелец банка "Аркада" получил новое подозрение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы

Фото: Фонд гарантирования вкладов

Национальная полиция сообщила бывшему владельцу банка "Аркада" Константину Паливоде подозрение в растрате 480 млн грн. Об этом сообщили Киевская городская прокуратура и полиция Киева.

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С 2014 года до банкротства в 2020 году Аркада была управляющим двух пенсионных фондов и одного детского фонда, вкладчиками которых было около 25 000 человек. Они доверили банку около 480 млн грн.

По версии следствия, Паливода, как председатель правления и бенефициарный собственник банка, вложил эти деньги в облигации одного из своих предприятий по завышенной стоимости. Выкупленные облигации не были погашены, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ликвидатор банка) получил убытки.

АКБ "Аркада" создано в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, был Константин Паливода (общее участие 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



Банк "Аркада" сочли неплатежеспособным в августе 2020 года.

Вместе с Паливодой получила подозрение одна из бывших заместителей председателя правления.

Им инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах. Максимальная санкция статьи – 12 лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года Паливода получил подозрение в выводе 50 млн грн из банка "Аркада". В феврале 2021 года ему сообщили о новом подозрении в выводе еще 22 млн грн.

В ноябре 2021 года дело Паливоды по двум эпизодам передали в суд. Кроме него, по делу восемь обвиняемых.

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