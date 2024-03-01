Власник банку "Аркада" отримав нову підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Фото: Фонд гарантування вкладів

Національна поліція повідомила колишньому власнику банку "Аркада" Костянтину Паливоді підозру в розтраті 480 млн грн. Про це повідомили Київська міська прокуратура і поліція Києва.

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З 2014 року до банкрутства у 2020 році Аркада була управителем двох пенсійних фондів і одного дитячого фонду, вкладниками яких були близько 25 000 осіб. Вони довірили банку близько 480 млн грн.

За версією слідства, Паливода як голова правління та бенефіціарний власник банку вклав ці гроші в облігації одного зі своїх підприємств за завищеною вартістю. Викуплені облігації не були погашені, внаслідок чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ліквідатор банку) отримав збитки.

АКБ "Аркада" створено 1993 року. Власником суттєвої участі банку, згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%). За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" посідав 45 місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.



Банк "Аркада" визнали неплатоспроможним у серпні 2020 року.

Разом із Паливодою отримала підозру одна з колишніх заступниць голови правління.

Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах. Максимальна санкція статті – 12 років позбавлення волі.





У вересні 2020 року Паливода отримав підозру в виведенні 50 млн грн з банку "Аркада". У лютому 2021 року йому повідомили про нову підозру в виведенні ще 22 млн грн.

В листопаді 2021 року справу Паливоди за обома епізодами передали до суду. Крім нього, у справі вісім обвинувачених.

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