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Дело о выведение из банка Аркада 72 млн грн направили в суд

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 16:43
Дело о выведение из банка Аркада 72 млн грн направили в суд - Фото
Константин Паливода (фото - пресс-служба банка Аркада)

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по хищению 72 млн грн банка Аркада и передала обвинительный акт в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

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Обвинения касается мажоритарного акционера и экс-главы правления банка Константина Паливоды и восьми соучастников.

Их обвиняют в том, что они якобы присвоили деньги фондов банка по финансированию строительства в сумме 72 млн гривень. Эти фонды строительства касались жилых комплексов Эврика и Патриотика, которыми управляло АКБ "АРКАДА".

Согласно досудебному расследованию, организаторы схемы вывели 50 млн гривень путем выдачи кредита и последующих операций с компаниями подконтрольными Паливоде.

По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка было выведено еще 22 млн гривень.

Паливоду и четырех сотрудников банка обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Еще четырех обвиняют в том же преступлении в качестве пособников. 

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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Наталия Фреик
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банк аркада Константин Паливода
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