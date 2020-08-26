Аваков: По расхищению средств Аркады открыто уголовное дело
В отношении расхищения 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка Аркада открыто уголовное дело, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.
"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке Аркада, которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал он на пресс-конференции.
Аваков полагает, что вопрос банка Аркада будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.
"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Криминального кодекса Украины, считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности" – заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Как сообщалось ранее, на внебалансовых счетах банка Аркада учитывались деньги инвесторов строительных объектов на сумму 9 млрд грн. Они ничем не гарантированы, поэтому не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц, заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут, отвечая на вопрос корреспондента Liga.net.
- 25 августа стало известно, что правление Национального банка Украины признало банк Аркада неплатежеспособным. Решение принято в связи с потерей банком основного актива - здания главного офиса и земельного участка. Из-за чего нормативный капитал банка уменьшился до одной трети минимального установленного уровня. Фонд гарантирования ввел в Аркаду временную администрацию.
- Связанная с банком компания Аркада-Строительство строит 39 домов в двух крупных жилых массивах Киева "Эврика" - в Голосеевском и "Патриотика" - в Дарницком районах. Подробнее – тут.
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