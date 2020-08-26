Аваков: По расхищению средств Аркады открыто уголовное дело

В отношении расхищения 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка Аркада открыто уголовное дело, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке Аркада, которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал он на пресс-конференции.

Аваков полагает, что вопрос банка Аркада будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Криминального кодекса Украины, считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности" – заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как сообщалось ранее, на внебалансовых счетах банка Аркада учитывались деньги инвесторов строительных объектов на сумму 9 млрд грн. Они ничем не гарантированы, поэтому не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц, заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут, отвечая на вопрос корреспондента Liga.net.

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Сергей Чигирь

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