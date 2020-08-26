9 млрд грн на счетах банка Аркада ничем не гарантированы – глава ФГВФЛ
На внебалансовых счетах банка Аркада учитывались деньги инвесторов строительных объектов на сумму 9 млрд грн. Они не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физических лиц, заявила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.
"9 млрд грн, деньги инвесторов Аркады, которые были на внебалансовых счетах банк. Они ничем не гарантированы и не будут возмещены Фондом гарантирования вкладов", - отметила Рекрут, отвечая на вопрос корреспондента LIGA.net.
Как отметил глава Национального банка Кирилл Шевченко, 72% инвесторов (4747 человек) получат в полном объеме, это около 200 млн грн.
Также Шевченко добавил, что активы банка Аркада составляли меньше 1,1% от банковской системы, поэтому никакого влияния на работу банковской системы вывод Аркады с рынка не окажет.
- 25 августа стало известно, что правление Национального банка Украины признало банк Аркада неплатежеспособным. Решение принято в связи с потерей банком основного актива - здания главного офиса и земельного участка. Из-за чего нормативный капитал банка уменьшился до одной трети минимального установленного уровня. Фонд гарантирования ввел в Аркаду временную администрацию.
- Связанная с банком компания Аркада-Строительство строит 39 домов в двух крупных жилых массивах Киева "Эврика" - в Голосеевском и "Патриотика" - в Дарницком районах. Подробнее – тут.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Киевгорстрой проведет аудит недостроенных объектов банка Аркада.
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