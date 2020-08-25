Банк Аркада внесен в категорию проблемных. Главный офис арестован

Правление Национального банка Украины 6 августа внесло банк Аркада в категорию проблемных. Также НБУ ввел специальный режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора. Об этом пишет finbalance со ссылкой на информацию от Фонда гарантирования вкладов физических лиц о решении Печерского районного суда от 19 августа.

Своим решением суд удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов об аресте главного офиса Аркада в Киеве и земельного участка под ним. Суд также запретил собственнику продавать эти объекты, а госрегистраторам – проводить соответствующие регистрации.

В госреестре имущественных прав сособственником здания банка Аркада и земельного участка под ним указан Олег Нелин, пишет издание.

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В судебных материалах указано, что в сентябре 2019 года банк Аркада передал в ипотеку (для Олена Нелина) свой офис и земельный участок в качестве обеспечения долговых обязательств компании Будэволюция по кредитному договору на 260 млн грн. Рыночная стоимость офиса оценивается в 554,8 млн грн, земельного участка – в 65,6 млн грн.

По мнению ФГВФЛ, банк Аркада бесплатно избавился от своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея при этом проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков.

Аркада нарушил норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (60,23% против требуемых 100%, по состоянию на 1 августа 2020 года), сообщает НБУ. Убыток банка Аркада за первое полугодие составил 9,75 млн грн.

Фонд готовится подать иск против Аркады и Будэволюции о признании недействительным договора ипотеки.

4 марта 2020 года Окружной админсуд Киева оказался удовлетворить иск банка Аркада к НБУ об отмене решения нацбанка об остановке операций банка по привлечению средств от физических лиц. НБУ мотивировал свое решение, отсутствием у банка Аркада эффективной системы управления рисками.

НБУ мотивировал свое решение, отсутствием у банка Аркада эффективной системы управления рисками. 23 июля банку Аркада разрешили достроить два дома в ЖК "Патриотика на Озерах", принципиально важного объекта для Аркады. Застройщик не единожды отмечал, что продажа квартир в этом ЖК поможет достроить дома и в двух других комплексах - ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

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Роман Брыль

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