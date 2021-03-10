Фонду гарантирования не удалось отсудить главный офис банка Аркада

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц к банку Аркада, ООО "Будэволюция", Олегу Нелину и Тарасу Бурдейному о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привели к выведению из собственности банка Аркада его главного офиса. Об этом пишет Finbalance.

В рамках этого дела 1 февраля суд снял арест с главного офиса Аркады и с земельного участка под ним, который был наложен в августе 2020 года по ходатайству Фонду гарантирования вкладов.

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11 января 2021 года Печерский райсуд Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка Аркада об обеспечении иска к Олегу Нелину и наложения ареста на главный офис банка Аркада и с земельного участка под ним.

В этом иске представитель Фонда просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

4 марта Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу офис банка Аркада и земельный участок под ним, расположенные на улице Ольгинской в Киеве. Но торги не состоялись.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Он потерял свой основной актив – здания главного офиса и земельного участка.

26 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.

25 сентября НБУ решил ликвидировать банк Аркада.

1 февраля Печерский районный суд Киева снял арест с главного офиса банка Аркада на улице Ольгинской и с земельного участка.

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Наталия Софиенко

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