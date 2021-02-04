Суд снял арест с главного офиса банка Аркада
1 февраля Печерский районный суд Киева снял арест с главного офиса банка Аркада на улице Ольгинской и с земельного участка. Об этом говорится в постановлении суда, передает Finbalance.
Арест наложили по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска Фонда к ООО "Будеволюция", Олегу Нелину, Тарасу Бурдейному по обжалованию ряда совершенных ими сделок, которые привели к выводу из собственности банка Аркада его главного офиса.
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В январе 2021 года Печерский райсуд отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка Аркада об обеспечении иска к Нелину и наложению ареста на главный офис банка Аркада и земельный участок под ним. В этом иске представитель ФГВФЛ просил суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.
В 2019 году банк Аркада предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.
На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.
Как отмечал Нацбанк, в связи с этим банк "Аркада" отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, и капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.
- 25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Он потерял свой основной актив – здания главного офиса и земельного участка.
- 26 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.
- 27 августа Банк Аркада был выставлен на продажу, а через неделю президенту банка Константину Паливоде вручили подозрение в присвоении 50 млн грн из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Еврика" и "Патриотика".
- 11 сентября 2020 года ФГВФЛ начал проводить выплаты вкладчикам банка Аркада. 29 сентября Фонд перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от окончания их срока действия.
- 25 сентября НБУ решил ликвидировать банк Аркада.
- 21 января 2021 года Активы банка Аркада были оценены в 1,3 млрд грн.
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