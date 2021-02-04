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Суд снял арест с главного офиса банка Аркада

04.02.2021, 09:35
Суд снял арест с главного офиса банка Аркада - Фото
Банк Аркада (Фото - ФГВФЛ)

1 февраля Печерский районный суд Киева снял арест с главного офиса банка Аркада на улице Ольгинской и с земельного участка. Об этом говорится в постановлении суда, передает Finbalance.

Арест наложили по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска Фонда к ООО "Будеволюция", Олегу Нелину, Тарасу Бурдейному по обжалованию ряда совершенных ими сделок, которые привели к выводу из собственности банка Аркада его главного офиса.

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В январе 2021 года Печерский райсуд отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка Аркада об обеспечении иска к Нелину и наложению ареста на главный офис банка Аркада и земельный участок под ним. В этом иске представитель ФГВФЛ просил суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

В 2019 году банк Аркада предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.

На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.

Как отмечал Нацбанк, в связи с этим банк "Аркада" отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, и капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

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Наталия Софиенко
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