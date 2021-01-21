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Активы банка Аркада оценены в 1,3 млрд грн. Но их может не хватить для выплат вкладчикам

21.01.2021, 18:31
Активы банка Аркада оценены в 1,3 млрд грн. Но их может не хватить для выплат вкладчикам - Фото
Банк Аркада (Фото - ФГВФЛ)

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил перечень акцептированных требований кредиторов банка Аркада и ликвидационную массу банка. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. 

Сумма акцептированных требований составила 621 млн грн. Из них 286 млн грн – сумма гарантированного возмещения, 43 млн грн – средства физлиц, превышающие гарантированные 200 000 грн, 270 млн грн – требования юридических лиц, говорится в сообщении.  

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Удовлетворять требования кредиторов Фонд будет за счет средств от продажи активов банка, которые независимые эксперты оценили в 1,3 млрд грн, из них 1,1 млрд грн – стоимость недвижимости.

В частности, на балансе банка числится более 200 га земель под застройку и ведения сельского хозяйства в Буче, Броварах и селе Михайловка-Рубежовка. Продажа этих активов начнется весной.

В ФГВФЛ отмечают, что основной актив Аркады – это здание его бывшего центрального офиса в Киеве и земельный участок под ним, оцененные в 770 млн грн.

Накануне признания банка неплатежеспособным была предпринята попытка выведения этих активов с баланса банка.

"Фонд продолжает борьбу за эти активы, т.к. от этого зависит своевременный и полный расчет с кредиторами банка Аркада. Мы подали ходатайство в суд о наложении ареста на эти объекты, чтобы избежать их передачи третьим лицам. Но, к сожалению, Печерский суд Киева отклонил ходатайство", – сообщает Ольга Билай, заместитель директора-распорядителя Фонда.

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Роман Брыль
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фгвфл вкладчики АКБ "Аркада"

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