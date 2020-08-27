Банк Аркада выставлен на продажу
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) сообщил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка Аркада с рынка, сообщается на сайте Фонда.
ФГВФЛ предлагает такие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:
- ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
- отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
- создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
- продажу неплатежеспособного банка инвестору.
Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо подать в Фонд документы, определенные условиями данного открытого конкурса, пояснили в ФГВФЛ.
"Сообщаем о возможности самостоятельного выбора участником открытого конкурса имущества (активов) неплатежеспособного банка, которое может быть передано принимающим или переходящим банком в соответствии с условиями открытого конкурса", - заявили в Фонде.
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