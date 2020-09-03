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Президенту банка Аркада вручили подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

03.09.2020, 14:19
Президенту банка Аркада вручили подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы - Фото
Константин Паливода (фото - пресс-служба банка Аркада)

Детективы Следственного управления Главного управления Нацполиции под руководством киевской прокуратуры сообщили президенту банка Аркада Константину Паливоде о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Еврика" и "Патриотика" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Президента Аркады подозревают по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Статья предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предварительное расследование показало, что в июне 2018 года подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения средств из фонда, который финансировал строительство 39 домов в Киеве.

В прокуратуре сообщили, что 50 млн грн были выведены путем выдачи кредитов и проведения операций с использованием организаций подозреваемого. Подозреваемого собираются держать под стражей, говорят в прокуратуре.

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Александр Мясищев
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