Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам банка Аркада

Фонд гарантирования физических вкладов (ФГВФЛ) с 11 сентября 2020 года начал проводить выплаты вкладчикам банка Аркада, сообщает пресс-служба Фонда.

Выплаты осуществляются по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Выплаты будут проходить через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к автоматизированной системы выплат ФГВФЛ.

Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, а также документ, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.

Читайте также: Разбор | История банка Аркада подошла к трагическому концу. Кто достроит жилье 13 000 инвесторов?

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сергей Чигирь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.