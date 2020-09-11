Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам банка Аркада
Фонд гарантирования физических вкладов (ФГВФЛ) с 11 сентября 2020 года начал проводить выплаты вкладчикам банка Аркада, сообщает пресс-служба Фонда.
Выплаты осуществляются по договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).
Выплаты будут проходить через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к автоматизированной системы выплат ФГВФЛ.
Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться к любому из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, а также документ, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.
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- 25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Он потерял свой основной актив - здание главного офиса и земельного участка. Фонд гарантирования ввел в Аркаду временную администрацию.
- 26 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.
- 27 августа Банк Аркада был выставлен на продажу.
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