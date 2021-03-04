Главный офис банка Аркада в центре Киева уйдет с молотка
04.03.2021, 09:20
Банк Аркада (Фото - ФГВФЛ)
Фонд гарантирования вкладов физлиц выставит на продажу офис банка Аркада и земельный участок под ним, расположенные на улице Ольгинской в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Торги состоятся 4 марта.
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В частности, с молотка уйдет главный офис банка площадью 14 100 кв м и земельный участок под ним площадью 0,5 га.
Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи, по английской модели аукциона (с повышением цены). Стартовая цена лота составляет 971,08 млн грн.
- 25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Он потерял свой основной актив – здания главного офиса и земельного участка.
- 26 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.
- 25 сентября НБУ решил ликвидировать банк Аркада.
- 1 февраля Печерский районный суд Киева снял арест с главного офиса банка Аркада на улице Ольгинской и с земельного участка.
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