Главный офис банка Аркада в центре Киева уйдет с молотка

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставит на продажу офис банка Аркада и земельный участок под ним, расположенные на улице Ольгинской в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Торги состоятся 4 марта.

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В частности, с молотка уйдет главный офис банка площадью 14 100 кв м и земельный участок под ним площадью 0,5 га.

Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи, по английской модели аукциона (с повышением цены). Стартовая цена лота составляет 971,08 млн грн.

25 августа НБУ признал банк Аркада неплатежеспособным. Он потерял свой основной актив – здания главного офиса и земельного участка.

26 августа глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о расхищении 9 млрд грн из фондов финансирования строительства банка Аркада. Он сообщил также об открытии уголовного дела.

25 сентября НБУ решил ликвидировать банк Аркада.

1 февраля Печерский районный суд Киева снял арест с главного офиса банка Аркада на улице Ольгинской и с земельного участка.

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Наталия Софиенко

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