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Главный офис банка Аркада в центре Киева уйдет с молотка

04.03.2021, 09:20
Главный офис банка Аркада в центре Киева уйдет с молотка - Фото
Банк Аркада (Фото - ФГВФЛ)

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставит на продажу офис банка Аркада и земельный участок под ним, расположенные на улице Ольгинской в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Торги состоятся 4 марта.

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В частности, с молотка уйдет главный офис банка площадью 14 100 кв м и земельный участок под ним площадью 0,5 га.

Торги пройдут на площадке Prozorro.Продажи, по английской модели аукциона (с повышением цены). Стартовая цена лота составляет 971,08 млн грн.

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Наталия Софиенко
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