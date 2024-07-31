Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "Аркада"

Головний офіс банку "Аркада" (Фото: пресслужба ФГВФО)

До Єдиного держреєстру юросіб внесено запис про припинення реєстрації банку "Аркада" як юридичної особи, і, відповідно, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідовано. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

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Банк "Аркада" був створений у 1993 році, спеціалізувався на кредитуванні будівництва. Власником 74% банку був Костянтин Паливода.

НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним у серпні 2020 року. Рішення ухвалено у зв'язку із втратою банком основного активу — будівлі головного офісу та земельної ділянки. Внаслідок чого нормативний капітал банку зменшився до однієї третини мінімального встановленого рівня. Аркаду довелося визнати неплатоспроможним із метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку, пояснювали у НБУ.

Після рішення Нацбанку в МВС заявили про факти розкрадання 9 млрд грн із фондів фінансування будівництва банку "Аркада".

У вересні 2020 року НБУ вирішив ліквідувати банк "Аркада", а Паливода отримав підозру у виведенні 50 млн грн із банку. У лютому 2021 року йому повідомили про нову підозру у виведенні ще 22 млн грн.

1 березня 2024 року власник банку "Аркада" отримав нову підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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