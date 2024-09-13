Верховная Рада 5 сентября приняла за основу законопроект №11474 "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков". Его принятие в целом ожидается к концу месяца. Но сейчас сам законопроект выглядит довольно сырым.

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"Худший сценарий для государства"

"Авторы законопроекта №11474 довольно однобоко подошли к процессу приватизации государственных банков. Предусматривается продажа контрольных пакетов акций. Я считаю, что это один из худших сценариев для государства", – говорит в комментарии LIGA.net Виталий Шапран, экс-член совета Нацбанка, глава комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА).

Он считает, что в Украине необходимо полностью изменить подходы к приватизации государственных банков.

"Поймите, что мгновенная продажа 100% акций государственного банка возможна только при условии, если это небольшое финансовое учреждение в собственности государства. К примеру, Мотор-Банк. Если речь идет о ПриватБанке или Ощадбанке – эта модель будет не рабочей", – говорит Шапран.

Для государства, по его словам, было бы выгоднее ввести для крупных банков определенный адаптационный период в 12-36 месяцев, продать 10-25% их акций посредством депозитарных расписок на международных фондовых биржах США, ЕС. Возможно, часть продать в Украине. Ввести в состав наблюдательных советов этих банков представителей портфельных инвесторов, которые приобретут акции этих банков. Проработать год-два в таком режиме. И уже после такой "рыночной прививки" выставлять их на продажу.