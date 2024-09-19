Рада приняла закон о приватизации государственных банков

Фото: Елена Владыко / Пресс-центр НБУ

Верховная Рада приняла закон об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Соответствующий законопроект №11474 в четверг, 19 сентября, во втором чтении и в целом поддержали 260 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Одно из ключевых положений закона, который был требованием Всемирного банка, предусматривает предоставление разрешения продавать любую долю государства в банке, а не только 100% акций, как это предусмотрено в действующем законодательстве.

Решение о подготовке пакета акций банка к продаже будет приниматься Кабинетом министров с учетом вывода Совета по финансовой стабильности. Также от правительства будет зависеть решение о выставлении пакета на приватизацию после завершения всех необходимых подготовительных мер.

В случае проведения торгов в Украине, продажа акций будет проходить на Prozorro.Продажи. А если за границей – способ проведения торгов будет зависеть от решения Кабинета министров (с учетом рекомендаций советника по продажам).

Действие закона распространяется на все государственные банки, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка. Это ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, PIN банк и Мотор-Банк (последние три – национализированы после начала полномасштабной российско-украинской войны).