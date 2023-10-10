Рожкова: Альтернативы приватизации госбанков нет, больше всех к ней готов Сенс Банк

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова считает, что Украина должна возобновить процесс приватизации государственных банков. Об этом она сказала в интервью NV Бизнес.

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Доля государства в банковском секторе в связи с национализацией Сенс Банка увеличилась до 53,2%, а Рожкова говорит, что "больше 25% – это уже слишком много".

"несмотря на то, что война продолжается, надо думать о возобновлении процесса приватизации после снижения рисков безопасности, нарабатывать планы и конкретные шаги. [...] Альтернативы приватизации для уменьшения государственной доли в любом секторе нет", — сказала она.

По "довоенным" планам, первым на приватизацию должен был пойти Укргазбанк. Он был меньше других, прошел определенную подготовку и начал этот процесс через вхождение в его капитал Международной финансовой корпорации.

Вторым должен был стать Ощадбанк, который ради этого стал участником Фонда гарантирования вкладов и имел планы по привлечению субординированного долга у Европейского банка реконструкции и развития с возможностью конвертации в капитал.

Приватизация ПриватБанка усложнялась многочисленными судебными делами и была делом отдаленной перспективы, сказала Рожкова.

"Сложность этого процесса для банков, о которых мы говорим, в том, что они очень большие. Любой частный инвестор не сможет все это держать под контролем, качественно управлять и поддерживать. Должны быть институциональные инвесторы. Международные группы. Мощные организации", – сказала она.

Поэтому она считает, что больше всего к потенциальной приватизации сейчас готов Сэнс Банк.

"Сенс наиболее готов, как минимум ввиду отсутствия концентраций в портфеле и по сравнению с другими государственными банками большую "рыночность" бизнес-модели. К тому же, государство не тратилось на докапитализацию этого банка. Итак, вопрос определения цены продажи выглядит несколько проще", — сказала Рожкова.

Она сказала, что Сенс Банком интересуются потенциальные покупатели, но на перспективу приватизации влияет война. Во-первых, его стоимость теоретически сейчас ниже, чем может быть в мирное время, а во-вторых, неизвестно, как война повлияет на бизнес банка в дальнейшем.

"Сегодня банк прибыльный и не нуждается в дополнительном капитале. Однако существует определенная вероятность того, что может снизиться доходность, или возникнет необходимость докапитализации. Надо все взвесить, если есть реальные инвесторы. Несмотря на то, что по объемам Сенс существенно меньше Ощада, это большой системный банк. И надо понимать, как новый инвестор будет им управлять", — сказала Рожкова.

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