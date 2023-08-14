Инвестгруппа Фиалы изучает возможность купить Сенс Банк: Мы потенциально заинтересованы

Инвестиционная группа Dragon Capital рассматривает возможность приобретения национализированного несколько недель назад АО "Сенс Банк" (бывший Альфа-Банк). Об этом генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала заявил агентству Вloomberg.

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"Мы потенциально заинтересованы. Вероятно, мы будем искать возможности объединиться с некоторыми международными соинвесторами, чтобы купить этот банк, потому что он довольно большой", – сказал Фиала.

Ранее Минфин заявлял, что собирается продать Сенс Банк после войны.

"Для правительства было бы целесообразно продать его как можно скорее, учитывая, во-первых, что это пятый банк, принадлежащий правительству, а во-вторых, опыт управления государственными банками не очень хорош", – сказал Фиала.

По словам главы Dragon Capital, высок риск того, что банком "будут злоупотреблять, будут политические назначения и политические проекты, для которых он будет использоваться".

Dragon Capital работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании также принадлежит медиахолдинг NV, в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание.

работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Конечным бенефициаром инвесткомпании является чех Томаш Фиала. Компании также принадлежит медиахолдинг NV, в который входят одноименные радиостанция, журнал и интернет-издание. 26 мая 2021 года основатель инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем украинского интернет-издания "Украинская правда".

Министерство финансов заявило агентству, что оно "заинтересовано в снижении доли государства в банковском секторе, поэтому мы будем готовить банки, в том числе и этот, к продаже".

По поводу угроз бывшего владельца Сэнс Банка – ABH Holdings SA российского миллиардера Михаила Фридмана и партнеров – начать арбитраж в случае национализации украинского банка, Фиала заявил, что это не будет "прямым риском". "Такой шаг может вызвать некоторые неудобства", – сказал Фиала.

Dragon владеет широким спектром активов в различных отраслях, в том числе АО "Юнекс Банк", ранее принадлежавшим экс-нардепу Вадиму Новинскому. Группа Фиалы купила этот банк в 2020 году. Общие активы банка составляют примерно $71 млн, "что ничтожно мало по сравнению с $2,6 млрд Сенс Банка, отмечает Вloomberg.

Ранее в интервью LIGA.net глава Dragon Capital Томаш Фиала сообщил, что компания рассматривает варианты с покупкой розничного банка. В конце 2019 года Dragon Capital предварительно договорилась с польским Getin Holding о покупке украинского Идея Банка, однако из-за начала кризиса, связанного с COVID-19, сделка сорвалась.

Гражданин Чехии Фиала уже имеет команду, готовую управлять Сенс Банком. Земляк и генеральный директор Юнекс Банка Иван Свитек занимал руководящие должности в Альфа-Банке Украина с 2017 по 2019 год, включая период слияния кредитора с другим крупным отечественным банком.