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Минфин планирует продать Сенс Банк после войны

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 13:54
Минфин планирует продать Сенс Банк после войны - Фото
Фото: Сенс Банк

Министерство финансов, которое станет владельцем Сенс Банка в рамках национализации, после войны планирует его продать. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка. После окончания действия военного положения Минфин осуществит привлечение инвесторов для продажи АО "Сенс Банк", – сообщило министерство.

Сенс Банк основан в 1993 году под названием банк "Вито", в 1996 году был переименован в Киевский инвестиционный банк, а с 2001 по 2022 год работал под российским брендом Альфа-Банк. После начала полномасштабной войны банк сменил название, но остался в собственности россиян Андрея Косогова (40,96%), Михаила Фридмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).

Андрей Водяный
банкиМинфинсенс банк
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