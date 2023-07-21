Минфин планирует продать Сенс Банк после войны

Министерство финансов, которое станет владельцем Сенс Банка в рамках национализации, после войны планирует его продать. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка. После окончания действия военного положения Минфин осуществит привлечение инвесторов для продажи АО "Сенс Банк", – сообщило министерство.



Сенс Банк основан в 1993 году под названием банк "Вито", в 1996 году был переименован в Киевский инвестиционный банк, а с 2001 по 2022 год работал под российским брендом Альфа-Банк. После начала полномасштабной войны банк сменил название, но остался в собственности россиян Андрея Косогова (40,96%), Михаила Фридмана (32,86%), Петра Авена (12,40%).