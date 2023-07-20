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Сенс Банк выводят с рынка из-за санкций против его акционеров: решение НБУ

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 18:09
Сенс Банк выводят с рынка из-за санкций против его акционеров: решение НБУ - Фото
Фото: Сенс Банк

Национальный банк решил вывести с рынка Сенс Банк из-за санкций против его владельцев. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный вечером в четверг, 20 июля.

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"Правление НБУ приняло решение вывести с рынка системно важный банк АО "Сенс Банк", – сообщил Пышный на экстренном брифинге.
Национальный банк предлагает Кабинету министров национализировать его.

В конце мая Верховная Рада приняла изменения в закон о банках, обязывающих НБУ вывести с рынка системно важный банк, если к любому владельцу существенного участия этого учреждения применены санкции.

В Украине такой банк один – Сенс.

Процедура вывода банка с рынка прописана в законе о гарантировании вкладов. Она предполагает, что первый шаг должен сделать Национальный банк, приняв соответствующее решение. После этого не позднее следующего дня Кабинет министров должен рассмотреть предложение НБУ и решить – принимает участие государство в выводе банка с рынка или нет.

Пышный заявил, что связь Сенс Банка с российскими собственниками оказывает значительный репутационный риск и оказывает существенное негативное влияние на его деятельность.

В период с 1 марта 2022 по 1 июля 2023 регулятивный капитал банка уменьшился на 50%, тогда как в других системно важных банках за этот же период вин вырос на 29%.

Новость дополняется...

  • АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения. Самые крупные бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО.
  • Компания ABH Holdings SA, которая является номинальным держателем акций Сенс Банка, собирается судиться с Украиной в случае национализации банка.
Андрей Водяный
НБУнационализациясенс банк
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