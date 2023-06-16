Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 июня, подписал законопроект №9107-1, позволяющий выводить с рынка системно важные банки, если его акционеры находятся под санкциями. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Документ вносит изменения в закон о банках и банковской деятельности, обязывающие Национальный банк Украины во время военного положения вывести с рынка системно важный банк, если против него или его владельцев введены санкции.

Сейчас такой банк в Украине один – это Сенс Банк, контрольный пакет акций которого контролируется россиянами Андреем Косоговым, Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Лицам, к которым применены санкции, запрещается приобретать или увеличивать долю в украинских банках.

Закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования.





"Вообще никто не ощутит никаких последствий, потому что национализация банка – это замена владельца с подсанкционного частного на государственного. Изменение собственника банка не влечет уменьшение капитала или какие-то финансовые последствия. Государство в лице наблюдательного совета будет достаточно четко выполнять свои обязанности как собственник, так же как и в отношении других национальных банков", – сказал он.



По словам Гетманцева, помимо подсанкционных владельцев, у Сенс Банка нет других проблем.



"В 2023 году он прибыльный, ликвидный, выполняет нормативы адекватности капитала. Все под контролем", – сказал депутат. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Ukranews заверил, что на вкладчиков банков национализация никак не повлияет."Вообще никто не ощутит никаких последствий, потому что национализация банка – это замена владельца с подсанкционного частного на государственного. Изменение собственника банка не влечет уменьшение капитала или какие-то финансовые последствия. Государство в лице наблюдательного совета будет достаточно четко выполнять свои обязанности как собственник, так же как и в отношении других национальных банков", – сказал он.По словам Гетманцева, помимо подсанкционных владельцев, у Сенс Банка нет других проблем."В 2023 году он прибыльный, ликвидный, выполняет нормативы адекватности капитала. Все под контролем", – сказал депутат.