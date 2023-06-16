UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 12:04
Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Сенс Банк - Фото
Фото: пресс-служба Сенс Банка

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 июня, подписал законопроект №9107-1, позволяющий выводить с рынка системно важные банки, если его акционеры находятся под санкциями. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Документ вносит изменения в закон о банках и банковской деятельности, обязывающие Национальный банк Украины во время военного положения вывести с рынка системно важный банк, если против него или его владельцев введены санкции.

Сейчас такой банк в Украине один – это Сенс Банк, контрольный пакет акций которого контролируется россиянами Андреем Косоговым, Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Лицам, к которым применены санкции, запрещается приобретать или увеличивать долю в украинских банках.

Закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования.
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Ukranews заверил, что на вкладчиков банков национализация никак не повлияет.

"Вообще никто не ощутит никаких последствий, потому что национализация банка – это замена владельца с подсанкционного частного на государственного. Изменение собственника банка не влечет уменьшение капитала или какие-то финансовые последствия. Государство в лице наблюдательного совета будет достаточно четко выполнять свои обязанности как собственник, так же как и в отношении других национальных банков", – сказал он.

По словам Гетманцева, помимо подсанкционных владельцев, у Сенс Банка нет других проблем.

"В 2023 году он прибыльный, ликвидный, выполняет нормативы адекватности капитала. Все под контролем", – сказал депутат.
  • АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.
  • Крупнейшие бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО.
  • В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о порядке национализации системных банков во время военного положения за 1 гривню, но этого оказалось недостаточно для национализации Сенс Банка.
Андрей Водяный
Владимир Зеленскийбанкинационализациясенс банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 