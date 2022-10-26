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Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать системный банк за 1 гривню

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26.10.2022, 12:43
Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать системный банк за 1 гривню - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в среду, 26 октября, подписал закон об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Об этом сообщается в карточке соответствующего законопроекта №8069 на сайте Верховной Рады.

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В Украине 14 системно важных банков, но под прицелом один – Альфа-Банк Михаила Фридмана , который на прошлой неделе попал под украинские санкции.

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После вступления закона в силу Минфин получит право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка системно важного банка по основаниям, наступившим во время совершенной РФ агрессии против Украины.

Национализация такого банка будет происходить через процедуру зачисления его в категорию неплатежеспособных, но не потребует докапитализации со стороны государства. Продажа банка за 1 грн будет производиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка.

Фонд гарантирования вкладов не будет менять размер уставного капитала банка, не будет проводить деноминацию акций или обменивать денежные обязательства банка на акции допэмиссии.

Вместо обмена вкладов на акции с последующим их выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка.

Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации убытков Украине от РФ и исключительно из этих денег.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский банки национализация альфа-банк
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