Верховная Рада 6 октября приняла за основу и в целом законопроект, значительно упрощающий национализацию системно важного банка. Таких в Украине 14, но под прицелом один конкретный — Альфа-Банк российского олигарха Михаила Фридмана.

Уроженец Львова Фридман ранее попал под западные санкции, но пытался договориться с украинскими властями, чтобы сохранить свои активы.

Украина долгое время практически бездействовала в вопросе санкций и конфискации имущества россиян, однако в последние недели процесс резко активизировался — СНБО ввел санкции против сотен россиян, а президент обещает национализировать их имущество.

Фридман оказался в санкционном списке, и судьба его банка, вероятно, предрешена. Подробно об этом — в материале LIGA.net.

Фридман, санкции и $1 млрд

Михаил Фридман еще в марте попал в санкционные списки ЕС и Великобритании. Он жаловался, что из-за замораживания активов ему не хватает денег даже на уборщицу и он "не знает, как жить".

Однако в Украине бизнесмен избежал санкций и даже якобы пытался договориться о снятии ограничений в Великобритании. По данным WSJ, он предложил докапитализировать Альфа-Банк на $1 млрд в обмен на смягчение санкций.

Хотя сам олигарх и отрицал, что такое предложение было, в украинском инфополе также звучала подобная сумма — глава правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Альфа-Банку необходима докапитализация на $1 млрд, из-за чего его нельзя национализировать.

"Если актив национализировать, государство должно будет выплатить эту сумму. Где мы возьмем деньги?" — сказал он в середине сентября.

Однако от намерения не трогать Альфа-Банк и Фридмана в частности власть, похоже, решила отказаться. Вялую санкционную политику Киева против россиян и их активов не оценили на Западе. Также это вызвало раздражение президента Зеленского и, как следствие, активизацию санкционного пресса.

И хоть пока нет полного списка россиян, против которых СНБО ввел санкции, Фридман в нем есть, рассказал LIGA.net источник, который принимал участие в подготовке списков.

Зеленский же пообещал, что Украина национализирует активы россиян, попавших под санкции.

Специальный законопроект

23 сентября группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №8069, который упрощает выведение с рынка и последующую национализацию системно важного банка в условиях военного положения.

Без него уже есть законодательная база, позволяющая национализировать такой банк, однако новый закон упростит процедуру и фактически оставит ни с чем акционеров, если они находятся под санкциями.

Так, согласно новому закону, для национализации системного банка НБУ должен будет признать его неплатежеспособным, однако государству не нужно будет его докапитализировать — банк перейдет в собственность государства за 1 грн, независимо от регуляторного капитала финучреждения.

Фонд гарантирования вкладов (который и продаст государству банк за 1 грн) не будет менять уставной капитал банка и проводить деноминацию его акций.

Государство не будет обменивать вклады владельцев банка на акции с их последующим выкупом. Вместо этого государство прекращает свои обязательства перед контролерами и владельцами существенной доли банка, а также перед подсанкционными лицами. Все средства подсанкционных лиц засчитываются как доход банка.

Компенсировать стоимость акций владельцам банка Украина готова только после получения компенсаций от России за вооруженную агрессию.

То есть акционеры и лица под санкциями фактически не получат ничего, тогда как государство не будет (по крайней мере в теории) тратить на банк бюджетные средства. Напомним, при национализации ПриватБанка государство докапитализировало его более чем на 150 млрд грн.

Речь точно об Альфа-Банке?

Очень вероятно, но все же не 100%. В самом Альфа-Банке заявили LIGA.net, что не видят оснований для национализации: "Банк отвечает всем нормативам и имеет достаточный запас ликвидности. Успешно прошел все стресс-тесты".

Нацбанк поддерживает принятие нового закона, но при этом не подтверждает и не опровергает намерение национализации и всячески подчеркивает, что законопроект касается всех системно важных банков. На этом регулятор настаивает и в ответе на запрос LIGA.net.

Двое нардепов-авторов законопроекта рассказали LIGA.net, что именно в Нацбанке и писали этот проект. "И никто особо и не скрывает, что речь об Альфе", — говорит один из собеседников.

Именно у этого одного из 14 системных банков российские акционеры — Михаил Фридман (33%), Петр Авен (12%), а также Герман Хан и Алексей Кузьмичев, которые формально передали свои доли (21% и 16% соответственно) бизнесмену Андрею Косогову после 24 февраля.

А конфискацию активов россиян пообещал накануне президент Зеленский, когда объявлял о введении санкций против россиян. После критики от Запада Украина спешит синхронизировать с ним свои санкции.

О необходимости зеркальных мер, в том числе касательно Альфа-Банка, заявила недавно и посол Украины в США Оксана Маркарова. Она подчеркнула, что для партнеров это важно.

Включение Фридмана (и, вероятно, других акционеров банка) в санкционный список позволит Украине национализировать банк, не компенсируя им ничего.

Проблема формальности

Несмотря на все вышесказанное, есть юридические вопросы. Принятый парламентом законопроект №8069 имеет только одну причину национализации — неплатежеспособность банка (часть вторая статьи 76 Закона "Про банки і банківську діяльність"). При этом у Альфа-Банка все в порядке с ликвидностью, поэтому формально он не подпадает под национализацию в рамках именно этого закона.

Один из авторов законопроекта указывает, что поводом для национализации может стать включение бенефициаров в санкционный список.

О таком сценарии в комментарии LIGA.net говорит и бывший замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ, а ныне финансовый аналитик CASE Украина Евгений Дубогрыз. Статья 73 упомянутого закон позволяет НБУ признать неплатежеспособным банк, бенецифиаром или владельцем существенной доли которого являются лица под международными санкциями.

В случае с Альфа-Банком и Фридман, и Авен находятся под санкциями ЕС. То есть для включения банка в список неплатежеспособных даже не нужны санкции Украины.

Есть и другие законодательные варианты. Если власти национализируют банк, станет ясно, по какому пути они пошли.

Что будет с банком и клиентами

Один из участников рынка отметил в разговоре с LIGA.net, что выведение с рынка и ликвидация — некорректные термины, ведь банк продолжит работать.

"Логика законопроекта проста — сохранить финучреждение в интересах его клиентов и финансовой стабильности в целом. Процедура передачи контроля государству предусматривает максимальную "бесшовность" и незаметность для клиентов", — говорит собеседник.

То есть в случае национализации Альфа-Банк продолжит выполнять обязательства перед клиентами, счета блокироваться не будут, платежи продолжат проходить и т.п. Все будет работать как обычно.

У банка просто поменяются акционеры, а в остальном все будет по-прежнему, соглашается с этим Евгений Дубогрыз.

К слову, поменяется у Альфа-Банка и название — на Сенс Банк (Sense Bank). Это решение в августе одобрили акционеры, а две недели назад одобрил Нацбанк. Однако пока процедура не завершена, заявили в набсовете, нужно еще "большую работу сделать" и подготовить документы. Во время беседы с LIGA.net представители Альфа-Банка спрогнозировали, что процесс переименования завершится в декабре. При этом возможная национализация никак на это не повлияет.

Говоря о необходимости докапитализации, Дубогрыз отмечает, что в нынешних условиях практически все банки Украины нуждаются в этом, но озвученная сумма в $1 млрд для Альфа-Банка — явно завышена.

"По моим оценкам, там потери кредитного портфеля на 30-35%, докапитализировать нужно будет около 13-14 млрд грн. Это около $350-400 млн. $1 млрд — это фантастическая сумма, взятая "для красного словца", — говорит он в комментарии LIGA.net.

Также Дубогрыз напоминает, что в условиях военного положения Нацбанк не наказывает за нарушение нормативов (в том числе за недостаток капитала), поэтому для банков сейчас важнее ликвидность.

"У Альфы есть кэш, есть ликвидные активы — ОВГЗ. Есть под что взять рефинансирование, если будет нужно. Так что каких-то серьезных проблем у банка не будет. А докапитализировать можно будет после войны", — подчеркивает он.

Пострадает ли банковская система

Системно важный банк, коим является и Альфа-Банк, — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы.

Изменения, прописанные в законопроекте №8069, направлены как раз на то, чтобы минимизировать влияние национализации на всю систему в целом. Все собеседники, с которыми поговорила LIGA.net, уверены, что при таком сценарии негативного эффекта для банковской системы Украины не будет.

Один из участников рынка указывает, что документ носит превентивный характер, чтобы не допустить "авральной ситуации", как во время национализации ПриватБанка.

При этом как отмечает нардеп-автор законопроекта, и в случае с Приватом ситуация оставалась под контролем.

Евгений Дубогрыз считает, что в случае национализации начнутся "информационные атаки" со стороны "коммуникаторов акционеров", мол, государство плохое, отбирает хороший банк.

"Будут пытаться раскачивать панику среди населения. Но я не вижу тут проблем. Если даже в истории с ПриватБанком не было паники (то с Альфой и подавно не будет — Ред.)", — говорит он.

Напоследок аналитик отмечает, что национализация пойдет на пользу самому банку, так как сейчас многие клиенты — и физ-, и юрлица — забирают деньги из банка из-за его российских владельцев.

"Клиенты голосуют ногами. А если там будут другие акционеры, они станут лояльнее. Тем более если владельцем будет государство — у нас люди доверяют ему, они знают, что государство свои банки спасет", — объясняет он.

Однако существует сценарий, при котором государство после национализации продаст Альфа-Банк. Собеседники LIGA.net отмечают, что банк является привлекательным активом, поэтому покупателя найти вполне реально.

Пока же Альфа-Банк остается в руках российских бизнесменов, а закон, который может это быстро изменить, ждет подписи президента.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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