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НБУ расширил список системно важных банков. Теперь их 14

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 13:51
НБУ расширил список системно важных банков. Теперь их 14 - Фото
Фото: depositphotos.com

По результатам ежегодного пересмотра Национальный банк обновил список системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

В список системно важных банков вернулся Кредобанк. Т таким образом, в обновленном перечне указано 14 банков. 

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В число системно важных банков Украины входят: 

А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, АБ Южный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.  

Перечень банков утвержден решением правления Национального банка Украины от 09.03.2022 №120-рш "Об определении системно важных банков". 

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.   

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Роман Брыль
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