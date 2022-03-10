НБУ расширил список системно важных банков. Теперь их 14

По результатам ежегодного пересмотра Национальный банк обновил список системно важных банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В список системно важных банков вернулся Кредобанк. Т таким образом, в обновленном перечне указано 14 банков.

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В число системно важных банков Украины входят:

А-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, АБ Южный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.

Перечень банков утвержден решением правления Национального банка Украины от 09.03.2022 №120-рш "Об определении системно важных банков".

Национальный банк ежегодно определяет системно важные банки по данным на 1 января.

9 марта НБУ рекомендовал украинцам не вывозить наличную гривню за границу.

10 марта в НБУ сообщили, что экстренная помощь МВФ в $1,4 млрд уже в Украине.

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Роман Брыль

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