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Экстренная помощь МВФ. $1,4 млрд уже в Украине – глава НБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 12:58
Экстренная помощь МВФ. $1,4 млрд уже в Украине – глава НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

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Эти деньги помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины. Окончательное решение об использовании средств будет приниматься Министерством финансов как финансовым агентом Украины в отношениях с МВФ.

Исполнительный совет МВФ принял решение оказать Украине срочную финансовую помощь сегодня ночью. Инструмент RFI позволяет получить 50% от квоты государства-члена МВФ, что составляет для Украины 1 млрд специальных прав заимствования (примерно $1,4 млрд).

Деньги выделили в рекордно короткие сроки. Правительство Украины обратилось в МВФ по запросу о дополнительном финансировании в конце февраля.

Андрей Водяный
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МВФ финансовая помощь Кирилл Шевченко бюджет-2022
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