Экстренная помощь МВФ. $1,4 млрд уже в Украине – глава НБУ

Международный валютный фонд перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Эти деньги помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины. Окончательное решение об использовании средств будет приниматься Министерством финансов как финансовым агентом Украины в отношениях с МВФ.

Исполнительный совет МВФ принял решение оказать Украине срочную финансовую помощь сегодня ночью. Инструмент RFI позволяет получить 50% от квоты государства-члена МВФ, что составляет для Украины 1 млрд специальных прав заимствования (примерно $1,4 млрд).

Деньги выделили в рекордно короткие сроки. Правительство Украины обратилось в МВФ по запросу о дополнительном финансировании в конце февраля.

8 марта Всемирный банк сообщил, что собрал $723 млн экстренного финансирования для Украины.

9 марта Европейский банк реконструкции и развития решил дополнительно выделить 2 млрд евро для помощи людям, компаниям и странам, пострадавшим от нападения России на Украину.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.