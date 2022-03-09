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НБУ рекомендует украинцам не вывозить наличную гривню за границу

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 11:23
НБУ рекомендует украинцам не вывозить наличную гривню за границу - Фото
Гривня (Фото - depositphotos.com)

Национальный банк Украины рекомендует украинцам, которые намерены выехать за границу, не вывозить с собой наличную гривню. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ рекомендует внести гривню на свои карточные счета в Украине.

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Это можно делать в отделении банка, имея с собой паспорт или через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег.

Украинцы за границей могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).

Во время войны значительная часть украинцев была вынуждена покинуть свои дома и спасаться в соседних странах. Граждане, покинувшие страну, имея с собой наличную гривню, столкнулись с невозможностью обменять ее на валюту или вынуждены осуществлять такой обмен почти за бесценок.

"Национальный банк понимает эту проблему и уже работает над ее решением с центральными банками соседних стран, но это займет время, так что если вы еще не пересекли границу, рекомендуем пополнить свой банковский счет в Украине и безопасно использовать за границей свою платежную карту, тогда курс конвертации будет намного лучше, чем курс "черного рынка", — говорится в сообщении.

Украинский регулятор не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты, в частности лимитов по суммам совершения операций с использованием платежных карт за рубежом.

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Наталия Софиенко
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НБУ гривна
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