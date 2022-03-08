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НБУ отменил стресс-тестирование банков из-за войны

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08.03.2022, 11:47
НБУ отменил стресс-тестирование банков из-за войны - Фото
Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ

Национальный банк решил в 2022 году не проводить оценку устойчивости банков из-за войны. Об этом он сообщил вечером 7 марта, анонсировав новые меры по минимизации негативного влияния российской военной агрессии на банковскую систему.

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Отмена ежегодной оценки устойчивости банков – одна из них.

Оценка устойчивости проводится Национальным банком с 2018 года и состоит из оценки качества активов, которую проходят все банковские учреждения, и стресс-тестирования крупнейших банков.

В 2020 году стресс-тестирование также не проводилось в связи с кризисом, вызванным распространением COVID-19.

  • В 2022 году Нацбанк собирался провести стресс-тестирование 22 банков, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые.
  • В 2021 году стресс-тестирование проходили 30 банков, которые по состоянию на начало 2021 года совокупно владели 93% активов банковской системы. Оно выявило проблемы с капиталом у 20 из них. Успешно прошли стресс-тестирование десять банков. Большинство из них – с иностранным капиталом, а также государственный ПриватБанк. Также по результатам стресс-тестов не нуждались в капитале ПУМБ и А-Банк.
Андрей Водяный
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НБУ банки стресс-тестирование банков
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