Международные резервы НБУ в феврале сократились до $27,5 млрд

Международные резервы Национального банка в феврале сократились на $1,5 млрд, или на 5,3%. На 1 марта они составили $27,54 млрд, сообщил НБУ в понедельник.

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Сокращение резервов НБУ обусловлено значительным объемом сделок по обслуживанию и погашению государственного долга.

Общий объем платежей правительства в иностранной валюте составил $1,4 млрд, из которых $782 млн были направлены на обслуживание и погашение внутренних облигаций, $428 млн – внешних, а остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Еще $199 млн НБУ и правительство заплатили в пользу Международного валютного фонда.

На валютном рынке в феврале НБУ продал $1,3 млрд, а выкупил $901 млн. Чистая продажа валюты из резервов составила почти $358 млн.

После вторжения России на территорию Украины 24 февраля НБУ запретил продавать валюту и с тех пор преимущественно выкупал ее у банков.

Переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют увеличила их стоимость в феврале на $340 млн.

НБУ отмечает, что уровень резервов сейчас примерно такой же, как в начале коронакризиса в марте 2020 года. Они обеспечивают финансирование 3,8 месяца текущего импорта, чего достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

В августе 2021 года международные резервы Украины достигли девятилетнего рекорда – $31,6 млрд.

После пиковых выплат по государственному долгу в сентябре 2021 года резервы уменьшились на 9%, но затем снова начали увеличиваться.

Уменьшение резервов началось в январе 2022 года из-за ожиданий российского нападения.

Андрей Водяный

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