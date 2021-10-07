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Международные резервы в сентябре сократились после пиковых выплат по госдолгу

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 13:12
Международные резервы в сентябре сократились после пиковых выплат по госдолгу - Фото
Фото: depositphotos.com

Международные резервы Украины уменьшились в сентябре на 9,2% - до $28,7 млрд (в эквиваленте) после пиковых выплат по государственному долгу, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Что определяло динамику резервов в сентябре

Операции по управлению государственным долгом

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте составил $2,557 млрд. В частности, на обслуживание и погашение внешних ОВГЗ было направлено $2,521 млрд, а на обслуживание внутренних ОВГЗ – $2,1 млн.

Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

Большую часть сентября на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало над спросом, что позволило НБУ купить $146,6 млн. В то же время в течение сентября регулятор продал $7 млн для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни. В целом, по итогам сентября, чистая покупка валюты на валютном рынке составляла $139,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $202 млн (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, отмечается в сообщении.

  • По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины достигли рекорда девяти лет – $31,6 млрд благодаря поступлению $1,92 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) от МВФ.
  • 24 августа Украина получила $2,7 млрд от МВФ. Цель этих выплат – удовлетворить глобальную потребность в повышении ликвидности и уровня резервов, заявляли в НБУ.

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Наталия Фреик
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