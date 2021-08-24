Подарок к 30-летию Независимости. Украина получила от МВФ $2,7 миллиарда
24.08.2021, 07:40
Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)
Международный валютный фонд перечислил Украине деньги в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно $2,7 млрд. Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила в Facebook.
"Сегодня 1,9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине", — написала Рожкова 23 августа.
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Это средства новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капиталу в МВФ. Она уточнила, что 1,9 млрд СПЗ – это около $2,7 млрд.
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- Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвоздмездно $2,7 млрд из $650 млрд. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.
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