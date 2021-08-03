МВФ "дарит деньги". Как так вышло?
23 августа Украина получит особый транш помощи от МВФ – $2,7 млрд. Это – украинская часть большой программы для поддержки всех 190 стран-членов Фонда в борьбе с последствиями коронакризиса.
В общей сложности МВФ распределил между странами $650 млрд. Никаких обязательств для получения этой помощи нет.
Деньги перечислят на счета Нацбанка во внутренней валюте МВФ SDR или СПЗ (специальные права заимствования), но у стран есть опция конвертировать их в любую другую денежную единицу.
Деньги выделили после разговора Зеленского и главы МВФ? Спойлер – нет
После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой (состоялся 29 июля, – Ред.), Украина получит $2,7 млрд бесплатно и без дополнительных условий", – говорится в сообщении пресс-службы президента.
В такой формулировке – сразу несколько неточностей.
Первое: МВФ анонсировал распределение антикризисных средств еще в конце марта. Окончательное решение Совета директоров Фонда изначально ожидалось в начале августа.
Второе: разговор Зеленского и Георгиевой касался преимущественно индивидуальной программы Stand By, которую Украина не выполняет уже больше года.
Третье: средства не будут бесплатными, если правительство решит направить их не в золотовалютные резервы, а на финансирование госбюджета. В таком случае активируется символический процент – 0,5% от суммы.
На что пойдут деньги?
Кабинет министров выступает распорядителем этих денег. НБУ выполняет техническую функцию – по поручению правительства он должен будет конвертировать средства в какую-либо "твердую валюту" (скорее всего это будет доллар).
"НБУ хочет, чтобы часть SDR осталась в золотовалютных резервах, – отмечает высокопоставленный собеседник LIGA.net в одной из финансовых госструктур, знакомый с планами Нацбанка и Минфина. – Но базовый сценарий – все деньги конвертируют в доллары и они пойдут на финансирование госбюджета".
На что именно? В сентябре Минфину нужно заплатить почти $3 млрд тела и процентов по внешнему долгу. Общая сумма выплат в августе-декабре 2021-го – $5,5 млрд, из них непосредственно в валюте нужно $3 млрд, отмечает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.
По состоянию на начало августа на валютных счетах правительства было $1,6 млрд, оценивают в Альфа-Банке.
"Даже при отсутствии новых внешних заимствований для покрытия всех потребностей в выплатах по внешнему долгу достаточно будет использовать только половину средств, которые Украина получит в рамках распределения SDR, – говорит Блинов. - Остальное может пойти на покрытие бюджетных расходов".
Что будет с "обычной" программой МВФ?
В декабре истекает срок действия антикризисной программы сотрудничества Украины и МВФ Stand By на $5 млрд. Она была подписана в мае 2020, однако правительство смогло получить только первый "подписной" транш на $2,1 млрд.
Условия для остальных четырех пересмотров программы не были выполнены, в том числе из-за ухудшения ситуации в отдельных сферах: откат корпоративной реформы в госкомпаниях (главным образом в НАК Нафтогаз), риски независимости НБУ и Национального антикорбюро, ручное управление тарифами.
По итогам разговора с Зеленским, глава МВФ Георгиева анонсировала сентябрьскую миссию Фонда, от которой зависит будущее текущей программы.
"Главные вопросы – независимость НАБУ и закон о Нацбанке в части корпуправления, госбюджет на 2022 год пока не стоит на повестке дня – рассказывает высокопоставленный собеседник LIGA.net, знакомый с содержанием переговоров. – Если удастся решить указанные проблемы, есть шанс получить позитивное решение о следующем транше в октябре".
Сейчас стороны обсуждают возможность продления программы на полгода, уточняет собеседник. Если конструктива не будет, Украине и МВФ придется проводить пересмотр проваленной программы и договариваться о новом формате сотрудничества, на что могут уйти месяцы, добавляет он.
Сколько нужно будет заплатить кредиторам до 2024 года?
"Этот платеж может оказать медвежью услугу Украине, поскольку именно льготное кредитование часто выступает стимулом для властей хоть как-то поддерживать реформы, – считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. – [благодаря распределению SDR] властям какое-то время можно будет не особо стараться выполнять условия МВФ".
В 2022 году Украине будет относительно легко обслуживать внешний долг: всего нужно выплатить $4,63 млрд ($1,97 млрд – проценты).
Общая нагрузка до 2024 года – $12,64 млрд погашений и $5,56 млрд процентов. Пик – в 2024-м (год двойных выборов): $6,14 млрд и $1,7 млрд соответственно, отмечает замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.
Половина выплат ближайших лет приходится на официальных кредиторов (МВФ, Всемирный банк и другие). Это значит, что Украине все же придется договариваться с ними о новых программах сотрудничества – чтобы не переплачивать на процентах, отмечает Репко.
"Стоимость заимствований у международных финансовых организаций – 1-2%, на рынке – 6-7%, – отмечает Репко. – Если представить, что эти кредиты в 2022-2025 будут рефинансированы на рынке, Украине придется переплатить на процентах примерно $500-600 млн в год".