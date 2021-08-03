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На что пойдут деньги?

Кабинет министров выступает распорядителем этих денег. НБУ выполняет техническую функцию – по поручению правительства он должен будет конвертировать средства в какую-либо "твердую валюту" (скорее всего это будет доллар).

"НБУ хочет, чтобы часть SDR осталась в золотовалютных резервах, – отмечает высокопоставленный собеседник LIGA.net в одной из финансовых госструктур, знакомый с планами Нацбанка и Минфина. – Но базовый сценарий – все деньги конвертируют в доллары и они пойдут на финансирование госбюджета".

На что именно? В сентябре Минфину нужно заплатить почти $3 млрд тела и процентов по внешнему долгу. Общая сумма выплат в августе-декабре 2021-го – $5,5 млрд, из них непосредственно в валюте нужно $3 млрд, отмечает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

По состоянию на начало августа на валютных счетах правительства было $1,6 млрд, оценивают в Альфа-Банке.

"Даже при отсутствии новых внешних заимствований для покрытия всех потребностей в выплатах по внешнему долгу достаточно будет использовать только половину средств, которые Украина получит в рамках распределения SDR, – говорит Блинов. - Остальное может пойти на покрытие бюджетных расходов".