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МВФ дает Украине $2,7 млрд безвоздмездно: когда получим деньги

03.08.2021, 08:55
МВФ дает Украине $2,7 млрд безвоздмездно: когда получим деньги - Фото
Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд (примерно 456 млрд СПЗ)  для пополнения мировых ресурсов ликвидности, сообщается на сайте МВФ.

"Это историческое решение — самое крупное распределение СПЗ в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19", — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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Общее распределение вступит в силу 23 августа 2021 года. Деньги будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде.

Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвоздмездно $2,7 млрд из $650 млрд.

Около $275 млрд (примерно 193 млрд СПЗ) с нового распределения поступит странам с формирующимся рынком, и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.

В случае конвертации СПЗ в иностранную валюту стране придется платить 0,05% годовых тем странам, которые у нее выкупят эти СПЗ.

Специальные права заимствования (СПЗ)  — резервное и платежное средство, эмитируется МВФ. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет СПЗ. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.
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Наталия Софиенко
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Украина МВФ транш мвф
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