МВФ дает Украине $2,7 млрд безвоздмездно: когда получим деньги
Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд (примерно 456 млрд СПЗ) для пополнения мировых ресурсов ликвидности, сообщается на сайте МВФ.
"Это историческое решение — самое крупное распределение СПЗ в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Оно особенно поможет нашим наиболее уязвимым государствам-членам, с трудом справляющимся с последствиями кризиса COVID-19", — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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Общее распределение вступит в силу 23 августа 2021 года. Деньги будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде.
Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвоздмездно $2,7 млрд из $650 млрд.
Около $275 млрд (примерно 193 млрд СПЗ) с нового распределения поступит странам с формирующимся рынком, и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода.
В случае конвертации СПЗ в иностранную валюту стране придется платить 0,05% годовых тем странам, которые у нее выкупят эти СПЗ.
- Украина участвует в программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила транш на $2,1 млрд. Минфин называл три главных требования фонда, а МВФ ожидал большего прогресса в имплементации реформ для предоставления транша. 7 июля министр экономики Алексей Любченко заявил, что Украина надеется получить в этом году $700 млн по программе stand by. В июне министр финансов Сергей Марченко надеялся получить $2,5 млрд от МВФ до конца года. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева положительно оценила телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 28 июля и отметила, что "ждет продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре".
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