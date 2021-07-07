Украина рассчитывает на $700 млн от МВФ до конца года
Правительство Украины надеется на получение в этом году от Международного валютного фонда транша около $700 млн по программе stand by. Об этом сказал первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко на пресс-конференции на форуме "Украина 30".
"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – дважды по $700 млн, лето-осень...", – цитирует первого вице-премьера Интерфакс-Украина.
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Любченко отметил, что выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".
"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил вице-премьер.
При этом Любченко уверен, что экономических потрясений в Украине не будет, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.
- Украина участвует в 18-месячной программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020 года Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. Очередной транш в Офисе президента ожидали получить до сентября. Ранее Минфин назвал три главных требования фонда, а МВФ ожидает большего прогресса в имплементации реформ для предоставления транша.
- В июне министр финансов заявил, что правительство Украины надеется на $2,9 млрд по действующей программе с МВФ.
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