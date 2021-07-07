Украина рассчитывает на $700 млн от МВФ до конца года

Правительство Украины надеется на получение в этом году от Международного валютного фонда транша около $700 млн по программе stand by. Об этом сказал первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко на пресс-конференции на форуме "Украина 30".

"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммах – дважды по $700 млн, лето-осень...", – цитирует первого вице-премьера Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Любченко отметил, что выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".

"Поэтому мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно", – добавил вице-премьер.

При этом Любченко уверен, что экономических потрясений в Украине не будет, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.