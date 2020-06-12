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Процесс завершен. Украина получила первый транш МВФ

Процесс завершен. Украина получила первый транш МВФ
12.06.2020, 14:52

По словам главы НБУ Якова Смолия, со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях

Украина получила первый транш в сумме $2,1 млрд по программе с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter.

"Официально: Украина только полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", - сообщил Смолий.

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Юрий Тарасовский
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Яков Смолий МВФ транш мвф
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