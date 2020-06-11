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МВФ опубликовал меморандум с Украиной: документ

МВФ опубликовал меморандум с Украиной: документ
11.06.2020, 20:49

Меморандум с МВФ содержит ключевые условия и шаги для получения $5 млрд Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал текст Меморандума с украинским правительством. Его официальный украинский перевод приводит Министерство финансов.

Документ содержит мероприятия и условия, которые Кабинет министров и Национальный банк планируют реализовать и соблюдать в период действия программы stand-by в 2020-2021 годах, а также шаги, необходимые для получения траншей, говорится в релизе Минфина.

Программа сосредоточена на ключевой задаче - поддержке макроэкономической и финансовой стабильности Украины. Она охватывает сферы фискальной, монетарной, финансовой, энергетической и антикоррупционной политики.

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Марина Кучук
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