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Украина получила второй транш помощи от ЕС на 500 млн евро

Украина получила второй транш помощи от ЕС на 500 млн евро
10.06.2020, 15:37

Евросоюз выделил Украине второй транш помощи на 500 млн евро

Украина получила второй транш на 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Об этом сообщается в Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Эти средства помогут уменьшить долговую нагрузку и побороть негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19", - сказано в сообщении.

В конце мая Еврокомиссия одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро. Средства МФА предоставляются в виде долгосрочных займов с низкими процентами. Первый транш в размере 500 млн евро по текущей программе был предоставлен в декабре 2018 года, после того как украинские власти выполнили соответствующие условия.

  • 14 сентября 2018 года Украина и Евросоюз подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. 
  • 12 мая 2020 года Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро. Ранее решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину.

Макрофинансовая помощь (МФА) является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.

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Юрий Тарасовский
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ЕС евросоюз транш макрофинансовая помощь
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