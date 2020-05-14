Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение помощи Украине на 1,2 млрд евро

Европарламент принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 млрд евро предназначены для помощи Украине. Об этом сообщает Укринформ.

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Решение принято большинством голосов - 602 из 689.

Для вступления в силу это решение требует положительного решения Европейского парламента и Европейского Совета.

Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу, 15 мая.

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5 мая решение о предоставлении макрофинансовой помощи 10 странам, включая Украину, поддержали послы ЕС. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Ранее Евросоюз выделил Украине 190 млн евро для поддержки системы здравоохранения, малого и среднего бизнеса, а также для наиболее уязвимых групп населения.