В Кабмине уточнили, на что Украина потратит 190 млн евро от Евросоюза

Евросоюз предоставил Украине пакет поддержки в размере 190 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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В частности, около 15 млн евро будут направлены на поддержку системы здравоохранения, 61 млн евро предусмотрен для поддержки экономики, 20 млн евро - для поддержки малых и средних предприятий, 25 млн евро - малых фермерских хозяйств, 4 млн евро - на поддержку наиболее уязвимых групп населения.

Кроме того, 13 млн евро гуманитарной помощи ЕС предоставил для страдающего от войны населения Донбасса.