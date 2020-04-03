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Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн - Шмыгаль

Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн - Шмыгаль
03.04.2020, 19:39

По словам премьер-министра, $35 млн будут направлены на поддержку медицины в Украине

Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн, из них $35 млн будут направлены на поддержку медицинской отрасли. Об этом заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль после встречи с представителями международных организаций, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей", - уточняется в сообщении.

Отмечается также, что ООН согласно отдельному плану Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине до конца года планирует мобилизовать $165 млн. Средства пойдут на первоочередные нужды системы здравоохранения и на преодоление социально-экономических последствий.

Анна Андреева
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Всемирный банк медицина Денис Шмыгаль
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