Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн - Шмыгаль

Всемирный банк готов выделить Украине $135 млн, из них $35 млн будут направлены на поддержку медицинской отрасли. Об этом заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль после встречи с представителями международных организаций, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение здравоохранения на службе у людей", - уточняется в сообщении.

Отмечается также, что ООН согласно отдельному плану Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине до конца года планирует мобилизовать $165 млн. Средства пойдут на первоочередные нужды системы здравоохранения и на преодоление социально-экономических последствий.