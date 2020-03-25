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ООН выделит Украине $33 млн на борьбу с коронавирусом

ООН выделит Украине $33 млн на борьбу с коронавирусом
25.03.2020, 18:55

В глобальном плане ОНН для борьбы против COVID-19 для Украины предусмотрены $33 млн

25 марта в ООН объявили о Глобальном плане гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19. Помощь для Украины предусмотрена в размере $33 млн, написал в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Он уточнил, что речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по таким направлениям:

- учреждения здравоохранения,
- продовольственная безопасность и товары первой необходимости,
- престарелые и люди с инвалидностью,
- полная школьное образование.

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В ООН считают, что у наиболее незащищенных украинцев должны быть средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса.

Николенко также объяснил, что Генсек ООН планирует привлечь $2 млрд для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Согласно плану ООН, будут доставлять необходимое лабораторное оборудование и лакарства, установят дополнительные станций для персональной гигиены, проведут информационные кампании о личной защите и защите окружающих от вируса.

В Африке, Азии и Латинской Америке будут организовываться также авиамостов и региональные хабы для перемещения гуманитарных работников и грузов.

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Андреева Анна
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ООН коронавирус борьба с коронавирусом
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