Коронавирус и помощь МВФ. Зеленский провел переговоры с главой Фонда

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Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 22 марта обсудили по телефону возможную финансовую помощь Украине со стороны МВФ. Об этом Георгиева сообщила в twitter.

"Сегодня у меня был очень конструктивный разговор с Зеленским, - написала глава МВФ. - Я выразила нашу поддержку Украине, как стране, столкнувшейся с огромными вызовами из-за COVID-19".

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020

Как позже уточнили в пресс-службе президента, стороны говорили о финансово-экономической ситуации в Украине, Зеленский рассказал Георгиевой о мерах, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда, - цитирует президента пресс-служба. - Украина осознает, что нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на граждан и экономику".

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