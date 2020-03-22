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Коронавирус и помощь МВФ. Зеленский провел переговоры с главой Фонда

Коронавирус и помощь МВФ. Зеленский провел переговоры с главой Фонда
22.03.2020, 22:08

Зеленский ранее призвал Минфин и НБУ активизировать переговоры с МВФ о новой программе помощи из-за пандемии коронавируса в Украине

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Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 22 марта обсудили по телефону возможную финансовую помощь Украине со стороны МВФ. Об этом Георгиева сообщила в twitter.

"Сегодня у меня был очень конструктивный разговор с Зеленским, - написала глава МВФ. - Я выразила нашу поддержку Украине, как стране, столкнувшейся с огромными вызовами из-за COVID-19".

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Шевчук Сергей
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кредит МВФ коронавирус в Украине
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