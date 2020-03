Коронавирус и помощь МВФ. Зеленский провел переговоры с главой Фонда

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева 22 марта обсудили по телефону возможную финансовую помощь Украине со стороны МВФ. Об этом Георгиева сообщила в twitter.

"Сегодня у меня был очень конструктивный разговор с Зеленским, - написала глава МВФ. - Я выразила нашу поддержку Украине, как стране, столкнувшейся с огромными вызовами из-за COVID-19".

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19