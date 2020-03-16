Зеленский просит Минфин начать переговоры с МВФ о помощи в связи с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский призвал министра финансов Игоря Уманского начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении Украине помощи в связи с коронавирусом. Об этом он сказал в видеообращении к украинцам 16 марта.

“Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса”, - сказал глава государства.

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В МВФ готовы выделить $1 трлн помощи странам в борьбе с распространением коронавирусом.

12 марта представитель МВФ Джерри Райс заявил на брифинге в Вашингтоне, что увидел желание нового правительства Украины продолжать реформы и работать над новой программой сотрудничества с Фондом. По его словам, МВФ готов к такому сотрудничеству.

В декабре 2019 года Украина договорилась с МВФ об открытии трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд, но не выполнила все условия для ее окончательного утверждения. По словам премьера Дениса Шмыгаля , оставшиеся два требования МВФ правительство планирует выполнить за 2-3 недели .

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