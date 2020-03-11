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Шмыгаль: Оставшиеся два требования МВФ мы планируем выполнить за 2-3 недели

Шмыгаль: Оставшиеся два требования МВФ мы планируем выполнить за 2-3 недели
11.03.2020, 17:21

По словам премьер-министра, Украина и МВФ договорились о продолжении сотрудничества без изменений условий курса

Украине остается выполнить два из восьми требований Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания Кабинета министров.

По его словам, диалог с МВФ достаточно позитивный. Шмыгаль отметил, что 10 марта состоялся конференц-звонок с руководством МВФ, во время которого договорились о системном продолжении сотрудничества без изменений каких-либо условий курса.

"Мы движемся в том же контексте. Из восьми параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остается домашним заданием два, которые мы надеемся выполнить в течение двух, максимум трех недель", - уточнил Шмыгаль.

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Андреева Анна
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МВФ Денис Шмыгаль
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