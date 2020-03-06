МВФ к нам не придет. Две логические причины

Міжнародний валютний фонд до нас не прийде.
Це не інсайд, а примітивна логіка. Яка базується на простих припущеннях, що уряд Олексія Гончарука розігнали через:
- зниження популярності Кабміну серед населення;
- недостатню люб’язність уряду з олігархами.
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Для Кабміну Дениса Шмигаля, це означає, що його головними KPI будуть високі рейтинги і хороші стосунки з олігархами.
Рецепт високих рейтингів - це популізм, та, знову-таки, дружба з олігархами, які будуть тебе показувати в телевізорі у хорошому світлі.
Популізм – це збільшення дефіциту бюджету – те, чого дуже не любить МВФ.
Дружба з олігархами – це корупція, монополія, додаткові витрати для бюджету – те, чого дуже не любить МВФ.
Альтернативний сценарій – продовжувати курс уряду Гончарука – теж ні до чого доброго не призведе. За такого сценарію, уряд розженуть вже літом. В МВФ сидять недурні люди – вони з таким урядом дружити не захочуть. Бо вони хочуть дружити з тим, хто може виконати взяті обіцянки, тобто з тим, кого не розженуть післязавтра.
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Ну, є ще один сценарій – це, як сказав президент, зробити неможливе. Неможливе – це щось за межами класичної фізики. Імовірність цього – завжди у межах статистичної похибки. Максимум 10%.
Що означає жити без МВФ?
В першу чергу – це влив на здатність України обслуговувати держаний борг.
Спочатку буде не так і важко, бо певний запас міцності у нас є. Звісно, доведеться сильно підвищити ставки за запозиченнями уряду – бо іноземці будуть з України втікати. Як з ОВДП, так і з євроооблігацій.
Але то таке – хай собі тікають, якщо мають як. Нові запозичення уряд зможе взяти на внутрішньому ринку – і банки зможуть допомогти, бо грошей у них дуже багато. Так що рік точно протягнемо без дефолту. А там буде видно.
Ну, про вплив відсутності МВФ на гривню та інфляцію говорити не буду, бо про це вже багато говорено.
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