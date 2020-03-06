МВФ к нам не придет. Две логические причины

Міжнародний валютний фонд до нас не прийде.

Це не інсайд, а примітивна логіка. Яка базується на простих припущеннях, що уряд Олексія Гончарука розігнали через:

- зниження популярності Кабміну серед населення;

- недостатню люб’язність уряду з олігархами.

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Для Кабміну Дениса Шмигаля, це означає, що його головними KPI будуть високі рейтинги і хороші стосунки з олігархами.

Рецепт високих рейтингів - це популізм, та, знову-таки, дружба з олігархами, які будуть тебе показувати в телевізорі у хорошому світлі.

Популізм – це збільшення дефіциту бюджету – те, чого дуже не любить МВФ.

Дружба з олігархами – це корупція, монополія, додаткові витрати для бюджету – те, чого дуже не любить МВФ.