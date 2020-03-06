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06.03.2020, 13:09

МВФ к нам не придет. Две логические причины

Александр Паращий

руководитель аналитического отдела Concorde Capital

Если проанализировать причины, из-за которых разогнали Кабмин Гончарука, напрашивается логический вывод, что помощи МВФ Украине не видать (укр

Міжнародний валютний фонд до нас не прийде

Це не інсайд, а примітивна логіка. Яка базується на простих припущеннях, що уряд Олексія Гончарука розігнали через:

- зниження популярності Кабміну серед населення;

- недостатню люб’язність уряду з олігархами.

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Для Кабміну Дениса Шмигаля, це означає, що його головними KPI будуть високі рейтинги і хороші стосунки з олігархами.

Рецепт високих рейтингів - це популізм, та, знову-таки, дружба з олігархами, які будуть тебе показувати в телевізорі у хорошому світлі.

Популізм – це збільшення дефіциту бюджету – те, чого дуже не любить МВФ.

Дружба з олігархами – це корупція, монополія, додаткові витрати для бюджету – те, чого дуже не любить МВФ.

Альтернативний сценарій – продовжувати курс уряду Гончарука – теж ні до чого доброго не призведе. За такого сценарію, уряд розженуть вже літом. В МВФ сидять недурні люди – вони з таким урядом дружити не захочуть. Бо вони хочуть дружити з тим, хто може виконати взяті обіцянки, тобто з тим, кого не розженуть післязавтра.

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Ну, є ще один сценарій – це, як сказав президент, зробити неможливе. Неможливе – це щось за межами класичної фізики. Імовірність цього – завжди у межах статистичної похибки. Максимум 10%.

Що означає жити без МВФ?

В першу чергу – це влив на здатність України обслуговувати держаний борг.

Спочатку буде не так і важко, бо певний запас міцності у нас є. Звісно, доведеться сильно підвищити ставки за запозиченнями уряду – бо іноземці будуть з України втікати. Як з ОВДП, так і з євроооблігацій.

Але то таке – хай собі тікають, якщо мають як. Нові запозичення уряд зможе взяти на внутрішньому ринку – і банки зможуть допомогти, бо грошей у них дуже багато. Так що рік точно протягнемо без дефолту. А там буде видно.

Ну, про вплив відсутності МВФ на гривню та інфляцію говорити не буду, бо про це вже багато говорено.

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Теги: Александр Паращий, новый Кабмин, МВФ, инфляция, Игорь Уманский, дефолт
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