Украина продолжит сотрудничество с МВФ - Уманский

Новый министр финансов Игорь Уманский, сегодня в 9 часов утра проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостой Люнгманом. Об этом сообщает НВ.

"И сотрудничество с ними точно актуально. Мы по результатам встречи дадим стайтмент", - заявил Уманский.

По его словам, Минфин продолжит сотрудничать и выполнять prior actions МВФ, чтобы подписать соглашения о новой программе для Украины.

Вчера вечером новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его Кабинет министров настроен продолжать взвешенную фискальную политику и сотрудничество с фондом и другими кредиторами Украины.

Читайте также: Кадровые маневры Зеленского пугают инвесторов. Под угрозой реформы и помощь МВФ. Разбор

Ранее инвесторы в украинские еврооблигации негативно восприняли перестановки в Кабмине и начали продавать бонды. В результате украинские госбумаги подешевели. Инвесторы опасаются, что новое правительство снизит скорость проведения реформ, отсрочит подписание программы с МВФ и увеличит фискальный дефицит.

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров, еще четыре вакансии у президента пытались заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли. Кто эти люди читайте тут.

Читайте также: Игорь Уманский – министр финансов. Он критиковал МВФ, спорил с Яресько и помогал Порошенко