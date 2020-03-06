Украина продолжит сотрудничество с МВФ - Уманский

Новый министр финансов Игорь Уманский, сегодня в 9 часов утра проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостой Люнгманом. Об этом сообщает НВ.
"И сотрудничество с ними точно актуально. Мы по результатам встречи дадим стайтмент", - заявил Уманский.
По его словам, Минфин продолжит сотрудничать и выполнять prior actions МВФ, чтобы подписать соглашения о новой программе для Украины.
Вчера вечером новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его Кабинет министров настроен продолжать взвешенную фискальную политику и сотрудничество с фондом и другими кредиторами Украины.
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