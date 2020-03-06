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Кадровые маневры Зеленского пугают инвесторов. Под угрозой реформы и помощь МВФ. Разбор

Кадровые маневры Зеленского пугают инвесторов. Под угрозой реформы и помощь МВФ. Разбор - Фото
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото: пресс-служба президента)
Сергей Шевчук
06.03.2020, 09:09

Уход Гончарука, Рябошапки и Маркаровой настораживает кредиторов Украины. Зеленскому и Шмыгалю придется убеждать их, что все в порядке

Новостная рассылка за 5 марта от одной из известных британских инвесткомпаний, которую получают журналисты LIGA.net, была непривычно эмоциональной, как для типичной финансовой аналитики.

Текст состоял из небольшой новости агентства Bloomberg о настроениях западных покупателей украинских облигации и краткого комментария. "У Украины были наилучшие экономические перспективы за последние 30 лет, но президент Зеленский избрал другой путь", – написал автор письма.

Именно такой была первая заметная реакция со стороны иностранных кредиторов Украины на большую кадровую чистку от Владимира Зеленского. Позже появились и другие сигналы: ротация топ-чиновников вызывает опасения на Западе: со сменой правительства Алексея Гончарука и отставкой Генпрокурора Руслана Рябошапки период реформ в Украине закончился.

Почему так? И к каким еще последствиям могут привести кадровые маневры президента?

Покупайте Египет, а не Украину. Как Кабмин Шмыгаля напугал банкиров

Реакция иностранцев на смену Кабмина была понятна и без всяких эмоциональных комментариев: в четверг днем украинские еврооблигации с погашением в 2032 году подешевели сразу на 3 процентных пункта. Это много. Причина – совсем не в коронавирусе.

По информации собеседника LIGA.net в одной из крупных украинских инвесткомпаний, днем 5 марта клиенты больших западных финансовых холдингов получили не очень позитивные аналитические записки в связи с отставкой премьер-министра Украины Алексея Гончарука и назначения вместо него Дениса Шмыгаля.

Один из таких отчетов, составленный инвестбанком Morgan Stanley (также звучали Citi и Fitch), есть в распоряжении LIGA.net. В нем подробно описаны кадровые перстановки в экономическом блоке правительства и потенциальные изменения в силовом блоке. Но главное – западные инвесторы опасаются, что новые украинские власти решили изменить курс страны и прекратить начатые реформы.

Как убирали Гончарука, Рябошапку и Маркарову

В среду, 4 марта, Верховная Рада с подачи президента Владимира Зеленского отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и весь Кабимин. На следующий день депутаты объявили недоверие Генпрокурору Руслану Рябошапке.

Кабмин Гончарука проработал чуть больше шести месяцев. Новым премьером стал экс-министр общин и территорий Денис Шмыгаль, кандидатура которого всплыла в прессе буквально за несколько дней до голосования (до этого обсуждался Сергей Тигипко, но он отпал из-за люстрации).

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Состав нового правительства собирали непосредственно в день назначения: многие отказывались работать в Кабмине Шмыгаля, особенно кандидаты на министерства экономического блока. Вместе с Гончаруком ушли глава Минфина Оксана Маркарова (вместо нее теперь Игорь Уманский – еще одно знаковое назначение), глава Минэкономики Тимофей Милованов, глава Минэнерго Алексей Оржель (их позиции вакантны).

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Для отставки Руслана Рябошапки с поста Генпрокурора депутатам президентской фракции Слуга народа пришлось (своих голосов не хватало) заручиться поддержкой коллег из Оппозиционной платформы "За життя" и депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра".

Официальная причина отставки Рябошапки – отсутствие "посадок", в том числе речь о подозрении экс-президенту Петру Порошенко, неофициальная – расследование мошенничества в ПриватБанке (уход Рябошапки инициировали депутаты из орбиты экс-владельца банка Игоря Коломойского).

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Новым генпрокурором может стать депутат от Слуги народа Сергей Ионушац, экс-директор юридической фирмы Гелон, которая представляла интересы студии Квартал 95 в судебных процессах. Сейчас в Раде также обсуждается возможная отставка главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Имена Гончарука, Маркаровой, Милованова, Рябошапки и Сытника прямо указаны в отчете Morgan Stanley от 5 марта. В нем банкиры советуют клиентам сократить позиции в украинских еврооблигациях из-за неопределенности с новым правительством. "Мы рекомендуем продавать облигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", – говорится в документе.

Часть отчета Morgan Stanley. Скриншот - LIGA.net.PNG

Причины такого вывода полностью завязаны на персоналиях.

  • Morgan Stanley не понимает, чего ожидать от правительства Дениса Шмыгаля. Будет ли его Кабмин продолжать реформы – главное опасение банкиров.
  • Из Кабмина ушли ключевые, по мнению Morgan Stanley, реформаторы Оксана Маркарова и Тимофей Милованов.
  • Вместо Маркаровой министром финансов стал Игорь Уманский, который ранее публично выражал сомнения в необходимости поддержки МВФ для Украины.
  • Давление на Сытника и Рябошапку – возможный признак отката антикоррупционной реформы.

Это не все: короткое выступление Шмыгаля парламенте в день голосования за новый Кабмин, навело Morgan Stanley на несколько тревожных сигналов.

Во-первых, Шмыгаль заявил, что правительство будет пересматривать бюджет на 2020 год в части увеличения зарплат и пенсий. Откуда брать на это деньги, если с начала года план по доходам невыполнен на 18 млрд грн? Шмыгаль предлагает сэкономить на зарплатах чиновников и менеджеров госкомпаний. В Morgan Stanley считают, что это не поможет: правительству придется расширять дефицит бюджета, что не понравится МВФ, или повышать налоги, что маловероятно.

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Во-вторых, премьер сказал, что укрепление гривни в 2019 году ("плюс" 14,5% к доллару) навредило промышленности, но не повлияло на благосостояние украинцев. Morgan Stanley видит в этом намек на то, что гривню необходимо девальвировать. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, какими инструментами собирается пользоваться правительство, чтобы ослабить гривню", – отмечают авторы отчета.

Игорь Уманский - главный риск для МВФ и бюджета

Имя нового министра финансов Игоря Уманского не зря отдельной строкой упоминается в перечне рисков, которые видит Morgan Stanley. От его действий во многом будет зависеть ключевая характеристика правительства Дениса Шмыгаля – сотрудничество Украины и МВФ.

Уманский заменил в Минфине Оксану Маркарову, которая работала а министерстве со времен Наталии Яресько. Источники LIGA.net в президентской фракции Слуга народа отмечали, что главу Минфина решили заменить из-за проблем с бюджетом и разногласий с депутатами профильного комитета.

В четверг вечером новый премьер заявил, что его Кабмин продолжит "конструктивное сотрудничество с МВФ и другими кредиторами". Но каким министром будет Уманский – этот вопрос остается одной из главных интриг нового правительства. "Его нельзя назвать человеком Тимошенко, но он работал министром в ее правительстве (в 2009 – 2010 годах был и.о. главы Минфина, заменив Виктора Пинзеника, – Ред.), – говорит глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. – Все что связано с Тимошенко для иностранных инвесторов – это страх и ужас".

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До назначения в Кабмин Шмыгаля, Уманский часто давал интервью украинским медиа. Один из часто повторяемых им месседжей – сотрудничество с МВФ далеко не всегда полезно для Украины, поскольку вынуждает нас открывать рынки в то время как остальные страны переходят к политике протекционизма.

Также он критиковал действующее руководство НБУ за "разрушительное влияние на экономику" и называл ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) "пирамидой, на которой зарабатывают иностранные банки".

Вероятно, первой лакмусовой бумажкой для Уманского-министра станет тема пересмотра бюджета. В Morgan Stanley полагают, что МВФ захочет увидеть (и согласовать) план пересмотра, чтобы не допустить чрезмерного расширения бюджетного дефицита, который пока составляет 2,1% от ВВП или около 90 млрд грн.

Это означает, что процесс переговоров по новой программе (в декабре 2019 Фонд предварительно согласовал Украине $5,5 млрд на три года, но официально программа не подтверждена), скорее всего, затянется даже если Украина в ближайшее время выполнит две других задачи – принятие законов о рынке земли и о банковском регулировании (так называемый "антиколомойский").

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Дополнительный фактор задержки – дискуссии вокруг смены руководства НБУ и чистка в антикоррупционных органах (Рябошапка и Сытник). Собеседники LIGA.netиз группы участников переговоров с МВФ с украинской стороны не исключают, что теперь Фонду понадобится еще один визит в Украину с полноценной миссией.

Вероятно, это произойдет не раньше мая и уже с новым куратором "украинского вопроса": нынешний руководитель миссии Рон ван Роден через два месяца покидает свой пост.

В официальном представительстве МВФ в Украине заявили LIGA.net, что не будут комментировать смену украинского правительства.

Правительство-камикадзе 2.0. Коронавирус, мировой кризис и МВФ против Шмыгаля

У Шмыгаля и Уманского не так много пространства и времени для дискуссии о том, нужен ли Украине МВФ. Эпидемия коронавируса, риски мирового экономического кризиса, госдолг – Зеленский решил поменять правительство в очень сложный момент для украинской экономики.

В этом году Минфину нужно погасить или рефинансировать около $12 млрд по внешнему и внутреннему долгу. Еще $3,6 млрд – сумма, которой не хватает на финансирование расходов бюджета (без учета анонсированного Шмыгалем повышения зарплат и пенсий).

Где брать деньги? Часть перекрывают доходы бюджета, остальное Минфин Маркаровой планировал одолжить. План на год составляет $13,7 млрд: $8,4 млрд на внутреннем рынке (ОВГЗ, которые Уманский называл "пирамидой"), еще $4,9 млрд – на внешнем (еврооблигации, от которых советовал отказаться Morgan Stanley, а также официальные кредиты МВФ, Мирового банка и Еврокомиссии).

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В начале февраля один из высокопоставленных собеседников в Минфине рассказывал LIGA.net, что министерство не планирует повторять размещение еврооблигаций из-за плохой конъюнктуры рынка. В январе Минфин привлек €1,25 млрд под рекордно низкие 4,375% – успели за несколько дней до начала паники на мировых рынках из-за эпидемии коронавируса.

Вместо еврооблигаций министерство надеялось привлекать долг внутри страны. "На внутреннем рынке есть $1-2 млрд ликвидности, которые мы сможем взять, если будет совсем плохо", – говорил чиновник Минфина в феврале.

По оценке Morgan Stanley, ОВГЗ способны принести 69 млрд грн, 53 млрд из них – от иностранных инвесторов. Инвестбанк ожидает, что еще $2,2 млрд Украина привлечет через евробонды, поскольку потенциал внутреннего рынка гораздо меньше, чем в 2019 году (около $2 млрд против $4,2 млрд). Но, учитывая не только коронавирус, но и политический фактор,  теперь даже с этим могут возникнуть большие проблемы. Почему так?

Во-первых, ставки. Украинский госдолг в гривне и без коронавируса и смены правительства стал уступать аналогичным активам стран конкурентов (Египет, Кения, Нигерия, Турция) из-за низкой ставки, которая опустилась в район 10%, хотя еще год назад была на уровне 15-18% годовых, отмечает главный экономист Dragon Capital Елена Белан. "Теперь инвесторы обращают внимание на другие факторы, например, наличие вторичного рынка. В Украине его нет", – поясняет она.

Во-вторых, коронавирус. "Украина – это все еще периферийный высокорисковый рынок, инвесторы сразу же сворачивают на нее аппетит в случае возникновения глобальных угроз", – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

С начала февраля министерство привлекло за пять аукционов по гривневым бумагам 10,6 млрд грн (еще было $200 млн и €200 млн). Для сравнения в январе привлекли 18,6 млрд грн за три аукциона, в декабре – 15,8 млрд грн, $200 млн и €200 млн за четыре аукциона.

Нерезиденты практически не участвовали в последних аукционах Минфина по размещению госдолга, добавляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко. В начале марта их портфель даже сократился на 2,2 млрд грн, уточняет финаналитик ICU Михаил Демкив. "Но это скорее влияние коронавируса, чем смены правительства", – допускает он.

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В-третьих, Кабмин. Если ситуация вокруг коронавируса стабилизируется, а Минфин увеличит ставки, нерезиденты могли бы вернуться на рынок в середине года, полагает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. Эпидемия действительно не будет длиться вечно, но из-за смены правительства инвесторам может понадобиться дополнительное время, чтобы изучить политику нового премьера и главы Минфина, добавляет Демкив из ICU.

В-четвертых, МВФ. В прошлом году политическая неопределенность из-за двойных выборов не помешала иностранным инвесторам влить в украинский госдолг $4,2 млрд. В 2020-м подобное не повторится, считает Паращий из Concorde Capital.

"В 2019-м было сразу понятно, что МВФ не даст нам денег из-за выборов, но Украина могла предложить инвесторам высокие ставки, – говорит Паращий. – Теперь фактора ставок у нас нет, поэтому главный критерий для инвестиций в Украину – программа МВФ. Ее ждали примерно в мае, но теперь, похоже, придется подождать еще".

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Теги: МВФ Игорь Уманский алексей гончарук Денис Шмыгаль отставка кабмина
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