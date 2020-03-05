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Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды

Реакция на новый Кабмин: Morgan Stanley рекомендует продавать украинские бонды
05.03.2020, 15:29

Morgan Stanley опасается, что назначение нового правительства приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley посоветовал клиентам сократить позиции в еврооблигациях Украины после смены правительства и потенциального замедления реформ в стране. Об этом говорится в закрытом аналитическом отчете Morgan Stanley для клиентов, текст которого есть в распоряжении LIGA.net.

"Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031", – отмечается в отчете.

Авторы документа приводят пять опасений, связанные с отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.

Во-первых, Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану Маркарову и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. "Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении", – отмечается в отчете.

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Во-вторых, инвестбанк сомневается в том, что страна не будет завышать социальные расходы после заявления Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении пенсий. 

"Предложение сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний и чиновникам выглядит недостаточным, – пишут авторы. – Кроме того, заявления правительства о поддержке бизнеса и промышленности говорит о том, что расширение бюджетного дефицита более вероятно, чем повышение налогов".

По мнению аналитиков Morgan Stanley, это значит, что перед выделением нового транша по новой программе EFF МВФ, кроме концепции рынка земли и банковского закона (так называемый "антиколомойский" закон №2571. – Ред.) захочет увидеть также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах.

В-третьих, премьер несколько раз отметил, что укрепление гривни в прошлом году ударило по украинской промышленности. "Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривню", – говорится в отчете. 

Четвертый пункт: давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в антикоррупционной реформе.

Пятый: новый министр финансов Игорь Уманский в своих предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

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  • Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Дениса Шмыгаля вошли 15 министров, еще четыре вакансии у президента пытались заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли. Кто эти люди читайте тут.

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Шевчук Сергей
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Morgan Stanley Игорь Уманский Денис Шмыгаль
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