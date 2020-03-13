Украина готова продолжать реформы. Представитель МВФ отчитался в Вашингтоне

Новое правительство Украины готово продолжать тесное сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Власти подчеркнули, в том числе в последнее время, что они хотят продолжать разумную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности и продвигать реформы для достижения более сильного и устойчивого роста", – сказал Райс.

По его словам, МВФ, в свою очередь, готов к такому сотрудничеству и полностью вовлечен в продолжение поддержки усилий Украины по проведению реформ и политики, направленной на достижение этих целей.

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10 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поговорил по телефону с главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. После этого премьер заявил, что Украина и МВФ договорились о продолжении сотрудничества без изменений условий курса, оставшиеся два требования МВФ правительство планирует выполнить за 2-3 недели .

10 марта премьер-министр Денис Шмыгаль поговорил по телефону с главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. После этого премьер заявил, что Украина и МВФ договорились о продолжении сотрудничества без изменений условий курса, оставшиеся два требования МВФ . Новый министр финансов Украины Игорь Уманский после недавней встречи с представителями МВФ заявил, что новая программа сотрудничества с Фондом очень важна для поддержания финансовой стабильности в стране.

Президент Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что взял на себя обязательства принять так называемый "антиколомойский" закон, который требует МВФ.

В декабре 2019 года Украина договорилась с МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

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