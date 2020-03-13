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Украина готова продолжать реформы. Представитель МВФ отчитался в Вашингтоне

Украина готова продолжать реформы. Представитель МВФ отчитался в Вашингтоне
13.03.2020, 10:04

Представитель МВФ заявил, что увидел желание правительства Украины продолжать реформы и работать над новой программой

Новое правительство Украины готово продолжать тесное сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Власти подчеркнули, в том числе в последнее время, что они хотят продолжать разумную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности и продвигать реформы для достижения более сильного и устойчивого роста", – сказал Райс.

По его словам, МВФ, в свою очередь, готов к такому сотрудничеству и полностью вовлечен в продолжение поддержки усилий Украины по проведению реформ и политики, направленной на достижение этих целей.

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Тарасовский Юрий
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МВФ Джерри Райс
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