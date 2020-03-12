Кризис наступает. Украине не помогут политические чистки. МВФ -последняя надежда

В 2019 году в Украине произошло прекрасное восстановление экономики. Национальному банку удалось снизить уровень инфляции с 10% до 2,4% в год. В свою очередь, это позволило снизить учетную ставку с 18% в июне 2019-го до нынешних 10%. Правительство поддерживало умеренный дефицит бюджета в размере 2% от ВВП, а дефицит текущего счета платежного баланса составлял всего 3% от ВВП, его покрыли денежные переводы.

Примечательно, что за год стоимость заимствования долгосрочных еврооблигаций Украины упала с 11% до 4% в год. Казалось, страна настроена на период значительного экономического роста. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук предполагал, что в 2020 году экономика страны вырастет на 5%, и до 7% в год - в будущем. Но теперь он ушел вместе со своим курсом.

Естественно, не все может пойти правильно сразу. Экономика Украины выросла только на 3,2% в прошлом году, и рост замедлился в четвертом квартале, а затем в январе 2020 года исчез. Одна из причин - подорожание гривни не менее чем на 17% в прошлом году из-за высоких процентных ставок и оживления экономики. Это наносит ущерб экспортерам. Другая причина - снижение спроса на сталь в Китае, что привело к снижению цен на сырье.

Это были незначительные проблемы. Не сдерживаясь, НБУ объявил о своем намерении снизить процентные ставки до 7% в течение 2020 года. Украинская экономика страдает от серьезного недоинвестирования и нуждается в структурной трансформации. Особенно это касается интеграции в европейскую цепочку поставок.

Но, благодаря успешным судебным реформам, которые сделают права собственности достаточно надежными, Украина, похоже, готова извлечь выгоду из значительных иностранных финансовых потоков.

К сожалению, произошло нечто совсем другое.

В понедельник, 24 февраля, начался новый мировой финансовый кризис. Это не имело ничего общего с Украиной и было вызвано временным замедлением экономики Китая из-за сдерживания эпидемии коронавируса.

Это был всего лишь катализатор, поскольку мировая экономика переживала десятилетие устойчивого роста и была готова к рецессии.

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Изначально это никак не коснулось Украины. В такой ситуации нужно было сидеть спокойно.

Но президент страны Владимир Зеленский 4 марта выступил в украинском парламенте: он не только уволил весь Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком, но и осудил правительство и его политику. Фактически, это означало, что ни глава государства, ни Кабмин ничего не достигли. Единственное хорошее, что Зеленский сказал об экс-министрах, - это то, что они были честны. Поскольку иностранные инвесторы высоко ценили работу Гончарука и его Кабмин, его отставка стала для них плохой новостью.

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Если до 4 марта Украина избежала растущего мирового финансового кризиса, то теперь она стала его центром. В течение нескольких дней доходность краткосрочных украинских еврооблигаций взлетела с 3,5% до 7,75% в год. Сейчас гривня падает, вынуждая НБУ вмешаться.

Международный финансовый рынок быстро закрывается для Украины, как это было в течение нескольких лет с 2012-го. Рынки явно не были утешены составом нового украинского правительства, которое остается неполным и еще не объявило, какую политику планирует проводить.

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Увы, чистка Зеленского, похоже, стала лишь началом смены политического курса. Раньше главная задача заключалась в том, чтобы установить права собственности в стране, причем многое зависело от честного руководства в ранее коррумпированной Генеральной прокуратуре. Назначенный президентом новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка очистил прокуратуру от половины прокуроров из-за их некомпетентности или незаконного обогащения. 5 марта парламент снял его с должности.

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Другими институтами, подвергшимися нападению, являются Национальное антикоррупционное бюро и сам НБУ. Эти три учреждения сопротивлялись попыткам вернуть национализированный ПриватБанк его бывшим владельцам-олигархам.

Сегодня Украине крайне необходимо восстановить международное финансовое доверие. Лучший способ это сделать - заключить новую программу с Международным валютным фондом. Правительство Гончарука и НБУ создали для этого все макроэкономические условия. Осталось завершить только два условия: реформа рынка земли и закон, запрещающий возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.

В ноябре 2019 года, МВФ предложил Украине трехлетнюю кредитную программу стабилизации в размере $5,5 млрд, если эти два условия будут выполнены. Для Украины в этом случае приоритет - не кредитные средства, а знак одобрения МВФ. Рынки облигаций правят миром. Они доверяют МВФ. Пока что они не отдали свой голос доверия новому украинскому правительству.

Хороший знак - новый премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Игорь Уманский хотят приехать в Вашингтон как можно скорее, чтобы завершить новую программу МВФ. Однако им следует понимать, что Фонд вряд ли откажется от своих прежних требований.

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